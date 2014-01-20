«Вести: Приморье»: Прогуляться по мостам во Владивостоке смогут все желающие

Выйти на Светланскую и прогуляться по мостам. Без ограничений по времени и в любую погоду. Идеально круглые и черные — они уже стали достопримечательностью Владивостока. Таких чугунных канализационных люков на Светланской будет 149. Владивосток принимает внушительный чугунный привет весом в 9 тонн из далекой Тулы! Подробнее о новом украшении города смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]