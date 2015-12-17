В противотуберкулезном диспансере зарезали пациента
11 июля вечером в краевом противотуберкулезном диспансере в пригороде Владивостока произошла ссора между двумя пациентами. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в ходе словесной перепалки и последующей драки один из пациентов достал нож и ударил в живот своему оппоненту. От полученного ранения 33-летний житель Спасского района скончался до приезда врачей скорой, а подозреваемого в убийстве задержали сотрудники полиции.
⠀
Мужчину доставили в отделение, а по факту убийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.08.2016 Во Владивостоке во дворе жилого дома во время драки задушили мужчину
-
18.08.2016 Житель Владивостока ударил ножом работника пункта приема металла
-
27.04.2016 Жителя Владивостока серьезно ранили ножом во время драки
-
27.01.2016 Жительница Владивостока задержана по подозрению в убийстве
-
22.12.2015 Во Владивостоке ссора между двумя приезжими закончилась убийством
-
17.12.2015 Во Владивостоке задержан подозреваемый в убийстве
Добавить комментарий