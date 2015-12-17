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Вчера, 14:36
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В противотуберкулезном диспансере зарезали пациента

В противотуберкулезном диспансере зарезали пациента

Фото: Тайга.инфо

11 июля вечером в краевом противотуберкулезном диспансере в пригороде Владивостока произошла ссора между двумя пациентами. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в ходе словесной перепалки и последующей драки один из пациентов достал нож и ударил в живот своему оппоненту. От полученного ранения 33-летний житель Спасского района скончался до приезда врачей скорой, а подозреваемого в убийстве задержали сотрудники полиции.

Мужчину доставили в отделение, а по факту убийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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