Подросток утонул во время купания в Уссурийске
Несовершеннолетний утонул на глазах очевидцев в Уссурийске. Проверку по факту гибели подростка проводят следователи, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ussur.net.
По данным правоохранительных органов, трагедия произошла на одном из карьеров возле села Борисовка. Плававший подросток внезапно стал звать на помощь. По предварительным данным, у него свело ногу. Ребенок пошел ко дну до того, как к нему на помощь бросились другие отдыхавшие. В результате несовершеннолетний утонул.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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