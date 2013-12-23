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Вчера, 14:50
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Экономия на таможенных платежах привела находкинского предпринимателя в суд

Экономия на таможенных платежах привела находкинского предпринимателя в суд

Фото: Провэд

Находкинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении директора коммерческой компании. Он обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый на основании внешнеэкономического контракта поставил в Россию электронное оборудование на сумму свыше 190 тыс. долларов США. Решив сэкономить на уплате таможенных платежей, он представил в Находкинскую таможню недостоверные сведения, занизив стоимость ввозимой продукции на 87 % (2,8 млн рублей).

Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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