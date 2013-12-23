Экономия на таможенных платежах привела находкинского предпринимателя в суд
Находкинской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении директора коммерческой компании. Он обвиняется в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВТП.
По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый на основании внешнеэкономического контракта поставил в Россию электронное оборудование на сумму свыше 190 тыс. долларов США. Решив сэкономить на уплате таможенных платежей, он представил в Находкинскую таможню недостоверные сведения, занизив стоимость ввозимой продукции на 87 % (2,8 млн рублей).
Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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