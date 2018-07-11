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Вчера, 15:05
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Во Владивостоке водители общественного транспорта пренебрегают безопасностью пассажиров

Во Владивостоке водители общественного транспорта пренебрегают безопасностью пассажиров

Фото: dps_vdk

Водители пассжирских автобусов во Владивостоке регулярно нарушают правила. Один из таких случаев запечатлел на свой мобильный телефон житель краевого центра. По его словам, водитель автобуса №40 общался по телефону все время пока ехал от остановки Картинная галерея до Русской, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vdk.

Для справки:

За пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей (Статья 12.36.1 КоАП "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства").


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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