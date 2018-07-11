Во Владивостоке водители общественного транспорта пренебрегают безопасностью пассажиров
Водители пассжирских автобусов во Владивостоке регулярно нарушают правила. Один из таких случаев запечатлел на свой мобильный телефон житель краевого центра. По его словам, водитель автобуса №40 общался по телефону все время пока ехал от остановки Картинная галерея до Русской, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vdk.
Для справки:
За пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей (Статья 12.36.1 КоАП "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства").
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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