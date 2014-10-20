Жители Приморья начали получать памятные награды к 80-летию со дня образования края

Первыми памятные знаки «80 лет со дня образования Приморского края» в честь приближающейся юбилейной даты получили жители Кавалеровского района. Краевые награды за трудовые успехи и достижения в профессии вручил лично глава Приморья Андрей Тарасенко в четверг, 12 июля, в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Напомним, кандидатов на получение памятных знаков определяли сами муниципалитеты вместе с общественными организациями.

Награда представляет собой нагрудный знак отличия, к которому прилагаются удостоверение и благодарность за вклад в развитие Приморья, а для предприятий – медаль.

Медали вручили дому культуры села Богополь и структурному подразделению «Приморские северные электрические сети» краевого филиала АО «ДРСК».

Памятными знаками удостоили педагогов Александра Артюх, Елену Почкунову, Ольгу Сартакову, Олега Сороковых, Валерия Кочнова, балетмейстеров Ольгу Бочарову и Наталью Лошманову, воспитателя детского сада Ольгу Масло, заведующую картинной галереей Раису Марусову и заведующую детсадом Зинаиду Неугодову, отца Виктора, руководителя народного коллектива Юрия Морозова и руководителя народного клуба Сергея Чурсина, военного комиссара Андрея Ткадлец, краеведа Владимира Хохлова, председателя координационного совета Ассоциации «Северное Приморье» Виктора Косенко и заведующую отделением хирургии Кавалеровской центральной районной больницы Людмилу Шатыркину.

Как отметили в администрации края, в этом году в Приморье учреждены отраслевые награды – почетным строителям, шахтерам, энергетикам, журналистам, работникам агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры лесного хозяйства, образования, правоохранительных органов, рыбного хозяйства, связи, социальной защиты населения, судостроения, торговли, транспорта, физической культуры и спорта.

Справка:

Памятный знак и медаль «80 лет со дня образования Приморского края» выполнены в едином стиле. В центре изображен моряк-красногвардеец, олицетворяющий собой историю края. Позади него – один из мостов Владивостока – символ будущего. Морскую составляющую региона передает изображение моря и входящего в бухту корабля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]