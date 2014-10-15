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Вчера, 15:23
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«Вести: Приморье»: Сварщик много лет добивается получения справки об инвалидности

«Вести: Приморье»: Сварщик много лет добивается получения справки об инвалидности

Как приспособился, так и живи. Покалеченный сварщик из Владивостока несколько лет добивается получения справки об инвалидности. Будучи подростком, мужчина лишился четырех пальцев левой руки. Более 30-ти лет Александр Вашута ищет справедливости. О мытарствах приморца расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.44 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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