«Вести: Приморье»: Сварщик много лет добивается получения справки об инвалидности
Как приспособился, так и живи. Покалеченный сварщик из Владивостока несколько лет добивается получения справки об инвалидности. Будучи подростком, мужчина лишился четырех пальцев левой руки. Более 30-ти лет Александр Вашута ищет справедливости. О мытарствах приморца расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.44 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.12.2017 Прокуратура добивается лишения водительских прав 39 жителей Тернейского района
-
15.02.2017 Убивал ради удовольствия
-
03.12.2016 Более 16 тысяч приморцев получают трудовую пенсию по инвалидности
-
28.06.2016 Прокурор Арсеньева добивается закрытия интернет-сайтов, распространяющих способы получения и дачи взяток должностным лицам
-
22.12.2015 Прокурор в судебном порядке добивается ремонта построек бывшей детско-юношеской спортивной школы в районе набережной Владивостока
-
15.10.2014 Прокуратура добивается установки душевых в инфекционной больнице на Крыгина
Добавить комментарий