Анонс на 13 июля

13 июля в 16.00 на «Приморском кольце» - открытая тренировка команды РДС-Восток, пресс-конференция.

13 июляв 18.00 - во Владивостоке, Спортивная набережная (около фонтана) - танцевальная фитнес-программа «Зумба фитнес» для всех желающих.

13-15 июля в Партизанске - Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по велосипедному спорту, маунтинбайк, многодневная гонка XCS. Регистрация 13 июля с 09.45, открытие в 10.55.

13-16 июля в Уссурийске - Чемпионат и Первенство ДВФО по мотокроссу.

13 июля в 19.30 во Владивостоке на базе школы №82 (Адмирала Горшкова, 26) — развлекательная программа,приуроченная к официальному старту проекта «Социальный фитнес».

13 июля в 11.00 в Национальном научном центре морской биологии ДВО РАН — будет работать семейный межмузейный маршрут "Наука в путешествии. ПриМорье".

13 июля в 17.00 во Владивостоке в галерее «Артэтаж» (пр-т Океанский, 9) – выставка «Открытые системы. Опыты художественной самоорганизации в России 2000-2018 гг.».

13 июля в 18.00 в Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 15) – концертная программа Romantic collection.

13 июля в 19.00 в Театре молодежи Владивостока (ул. Светланская, 15а) – спектакль «Не опера нищих».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]