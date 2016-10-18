Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся из дальнего похода во Владивосток

Большие противолодочные корабли ТОФ «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и средний морской танкер «Печенга» в четверг завершили дальний двухмесячный поход и вернулись во Владивосток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

В течение двух месяцев корабли ТОФ решали задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и совершили деловые заходы в порты Камбоджи, Таиланда, Вьетнама, Филиппин и Японии.

Во Владивостоке отряд боевых кораблей встречал командующий Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга. По традиции экипажам кораблей за успешное выполнение поставленных задач вручили жареных поросят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]