Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся из дальнего похода во Владивосток
Большие противолодочные корабли ТОФ «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и средний морской танкер «Печенга» в четверг завершили дальний двухмесячный поход и вернулись во Владивосток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
В течение двух месяцев корабли ТОФ решали задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и совершили деловые заходы в порты Камбоджи, Таиланда, Вьетнама, Филиппин и Японии.
Во Владивостоке отряд боевых кораблей встречал командующий Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга. По традиции экипажам кораблей за успешное выполнение поставленных задач вручили жареных поросят.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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