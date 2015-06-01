Основной и первый дополнительный период проведения Единого госэкзамена закончились. По этому поводу в администрации Приморского края провели пресс-конференцию и рассказали журналистам о предварительных результатах экзаменов.

В этом году в Приморском крае около 11 тысяч человек сдали ЕГЭ. Из них почти 10 тысяч - выпускники текущего года, остальные — студенты среднего профессионального образования и выпускники прошлых лет. Результаты пока оглашают только промежуточные, так как в сентябре еще будет несколько резервных дней для сдачи. Да и разоблачить всех нарушителей и выявить ошибки еще только предстоит. На сегодня известно о 16-ти серьезных нарушениях правил проведения экзамена. Большинство из этих участников пронесли с собой на экзамен шпаргалки и телефоны. Их результаты ЕГЭ уже аннулированы. Но есть и стобалльники - 36 человек со всего Приморья. Один из них - выпускник прошлого года, решил пересдать экзамен и получил высший балл.

Надежда Кочурова, и.о. директора департамента образования и науки Приморского края: «26 из них, самое большее количество, - это русский язык, один стобалльник у нас сегодня есть по физике, два - по литературе, два - по обществознанию, два - по информатике, один - по химии и два - по истории».

Участников, которые сдали ЕГЭ выше 80 баллов, а это очень хороший результат, в Приморье на сегодня 2777 человек. Уровень образования в крае несомненно растет. Больше 80 баллов по ЕГЭ в 2018 году - 2777 человек, в 2017 году - 1915 человек, в 2016 году - 1712 человек.

Надежда Кочурова, и.о. директора департамента образования и науки Приморского края: «Новшеством этого года стало применение технологии прямой печати прямо в пунктах приема экзамена».

Всего в крае работало 86 пунктов проведения экзамена, практически за каждым из них следили из крупнейшего в Приморье ситуационного центра, где в режиме онлайн работало 120 общественных наблюдателей. Всего в этом году за ходом проведения ЕГЭ следили более 800 обученных наблюдателей.

Анна Шолохова, специалист отдела по контролю, надзору в сфере образования, координатор ситуационного центра ЕГЭ: «То, что мы отсматривали экзамены в режиме реального времени, позволило нам тут же оперативно связываться с пунктами проведения экзамена, отрабатывать вместе с ними эти нарушения для того, чтобы устранить их и в дальнейшем экзамен не был прерван и результаты не были аннулированы».

И если раньше большое количество нарушений выявляли на федеральном уровне, то с созданием ситуационного центра все изменилось — в этом году почти все нарушения решались на месте. Сейчас все хитрости экзаменуемых и промахи организатор тщательно анализируют, что бы не допустить их в следующем году. Специалиста говорят, что в этом году нарушителей стало гораздо меньше. Также в этом году участники экзамена подали более 380 апелляций. Большинство из них связано с английским языков, с его теоретической частью.

Вероника Цой, начальник отдела общего образования и науки Приморского края, председатель конфликтной комиссии Приморского края: «Хотелось бы отметить, что в случае принятия апелляций участники должны помнить о том, что есть возможность как в сторону увеличения баллов, либо баллы остаются без изменения по решению конфликтной комиссии, либо баллы могут измениться в меньшую сторону».

Говорить о том, в каком округе сдали экзамены лучше всех, еще рано, но на пресс-конференции отметили, что математику хорошо сдали в Арсеньевском городском округе, в городе Фокино, Уссурийском ГО, Яковлевском и Шкотовском районах. В сентябре в Приморье пройдет третий и завершающий дополнительный период сдачи ЕГЭ. После этого специалисты подведут окончательные итоги экзаменов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]