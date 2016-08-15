Пятилетнему мальчику из приморской глубинки срочно требуется помощь. Артем Логвинов, превозмогая боль и трудности, стремится к спортивным успехам. Но без дорогостоящей операции он может оказаться прикованным к инвалидному креслу. Помочь ему можно, отправив SMS со словом «дети» на номер 5542. Перечислить средства можно и через сайт «Русфонд.ру».

Стать капитаном футбольной команды, поступить после школы на юридический, а затем служить в полиции. Планов у пятилетнего Артема — громадье и все наполеоновские! В том что они обязательно сбудутся родные мальчика не сомневаются. Вот только помочь ему надо - здоровье поправить, а уж тогда вперед, навстречу мечтам маленького футболиста.

Диагноз косолапость — звучит как обидное слово. Так ведь и дразнят косолапым во дворе и в детском саду, признается рассудительный Артем. Вот и старается он, превозмогая боль и усталость, бегать как все. И только мама знает, что каждый шаг сыну дается с трудом, оставляя на деформированных ножках синяки и кровоподтеки.

Нина Логвинова, мама Артема: «Иногда стоим в переполненном автобусе и никто места не уступит — проблему-то никому не видно. А когда выходим, сын жалуется, что ножки болят, и я беру его на руки, чтобы отдохнул. Так и несу до детского сада, а он у меня - вон какой здоровяк!»

Искривление в виде полумесяца медики называют серповидной стопой. Двухстороннее искривление или врожденную косолапость ему диагностировали только в 3 года, до этого ошибочно предполагая ДЦП. Назначали массаж и процедуры, которые лишь ухудшали состояние. Но если и дальше медлить с операцией, Артем вовсе не сможет ходить.

Нина Логвинова, мама Артема: «Он же растет, вес увеличивается, стопы еще больше деформируются. Я боюсь, что скоро он и вовсе не сможет ходить».

Помочь приморскому мальчику берутся врачи ортопедического центра в Ярославле. Но стоимость передовой операции для семьи из Спасска-Дальнего неподъемная — 280 тысяч рублей. Мама работает продавцом, папа — фельдшером на скорой. Нам бы средства на авиабилеты собрать, признаются они. И обращаются к неравнодушным людям за помощью. Чтобы дать шанс Артему Логвинову на полноценную жизнь, достаточно с любого сотового отправить SMS со словом «дети» на номер 5542, стоимость одного сообщения — 75 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]