Женщина во Владивостоке наживалась на азарте местных жителей

Прокурор Фрунзенского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, фигурантка совместно с группой лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), организовали и проводили во Фрунзенском районе под видом «интернет-кафе» незаконную игорную деятельность. Они оборудовали помещение компьютерами с установленной на них интернет-программой, позволяющей проводить азартные игры.

Так, посетители заведения покупали бонусы, которые начислялись им в личном кабинете, при получении выигрыша бонусы обменивались на деньги.

На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли в указанном помещении свыше 30 системных блоков и мониторов, используемых в качестве игрового оборудования.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]