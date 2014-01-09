Женщина во Владивостоке наживалась на азарте местных жителей
Прокурор Фрунзенского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, фигурантка совместно с группой лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), организовали и проводили во Фрунзенском районе под видом «интернет-кафе» незаконную игорную деятельность. Они оборудовали помещение компьютерами с установленной на них интернет-программой, позволяющей проводить азартные игры.
Так, посетители заведения покупали бонусы, которые начислялись им в личном кабинете, при получении выигрыша бонусы обменивались на деньги.
На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли в указанном помещении свыше 30 системных блоков и мониторов, используемых в качестве игрового оборудования.
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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