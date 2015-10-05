Во Владивостоке грузовик врезался в детскую площадку
12 июля в районе улицы Черняховского, 9 во Владивостоке грузовик Mitsubishi Fuso съехал с косогора и врезался в детскую площадку.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, водитель-экспедитор остановился возле торгового центра «На семи ветрах» и отправился за заявкой в магазин. Пройдя несколько метров, мужчина обернулся и увидел, что его грузовик покатился вперед. Водитель побежал к кабине и попытался открыть дверь, но не успел. Fuso скатился по косогору, пересек дорогу и врезался в забор детской площадки.
В результате ДТП никто не пострадал.
По словам водителя, у грузовика сорвало стояночный тормоз и из-за этого машина покатилась.
Точную причину происшествия установят сотрудники ГИБДД.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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