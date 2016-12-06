Жителя Владивостока ранили из травмата в подъезде дома
Врачи скорой доставили в больницу мужчину, пострадавшего в результате конфликта с неизвестным гражданином в подъезде собственного дома. Вооруженный хулиган выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета и скрылся с места происшествия.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 11 июля вечером в подъезде одного из домов на улице Гамарника мужчину ранили из пистолета.
По словам самого потерпевшего, у него произошел словесный конфликт с неизвестным, который достал травмат и выстрелил ему в живот.
Пострадавший госпитализирован.
Полицейские разыскивают подозреваемого в причинении вреда здоровью и хулиганских действиях.
На месте происшествия изята стреляная гильза.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.06.2018 Во Владивостоке вооруженный хулиган ранил из травмата мужчину
-
26.06.2018 Во Владивостоке мужчину ранили из травмата в подъезде жилого дома
-
15.06.2018 Во Владивостоке конфликт на дороге привел к стрельбе
-
20.02.2018 Жителя Владивостока расстреляли из травмата в подъезде жилого дома
-
18.05.2017 Житель Владивостока выстрелил в мужчину из травматического пистолета
-
06.12.2016 Во Владивостоке в подъезде жилого дома мужчину ранили из ружья
Добавить комментарий