Жителя Владивостока ранили из травмата в подъезде дома

Врачи скорой доставили в больницу мужчину, пострадавшего в результате конфликта с неизвестным гражданином в подъезде собственного дома. Вооруженный хулиган выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета и скрылся с места происшествия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 11 июля вечером в подъезде одного из домов на улице Гамарника мужчину ранили из пистолета.

По словам самого потерпевшего, у него произошел словесный конфликт с неизвестным, который достал травмат и выстрелил ему в живот.

Пострадавший госпитализирован.

Полицейские разыскивают подозреваемого в причинении вреда здоровью и хулиганских действиях.

На месте происшествия изята стреляная гильза.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]