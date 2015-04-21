В Приморском крае осуждена бывшая полицейская-взяточница
Первореченский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы органов внутренних дел. Она признана виновной во взяточничестве. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
В суде установлено, что преступление совершено начальницей отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних одного из территориальных отделов полиции УМВД России по г. Владивостоку.
С января по март 2017 года, находясь на своем рабочем месте, женщина высказала подчиненной ей сотруднице предложение о передаче ей денежного вознаграждения за совершение действий в пользу последней.
Так, за взятку в размере 30 тыс. рублей она пообещала согласовать ее кандидатуру к назначению на вышестоящую должность в качестве старшей участковой уполномоченной этого же отдела.
При передаче части денежных средств от заранее оговоренной суммы взятки должностное лицо было задержано сотрудниками правоохранительных органов.
Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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