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В Приморском крае осуждена бывшая полицейская-взяточница

В Приморском крае осуждена бывшая полицейская-взяточница

Первореченский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы органов внутренних дел. Она признана виновной во взяточничестве. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В суде установлено, что преступление совершено начальницей отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних одного из территориальных отделов полиции УМВД России по г. Владивостоку.

С января по март 2017 года, находясь на своем рабочем месте, женщина высказала подчиненной ей сотруднице предложение о передаче ей денежного вознаграждения за совершение действий в пользу последней.

Так, за взятку в размере 30 тыс. рублей она пообещала согласовать ее кандидатуру к назначению на вышестоящую должность в качестве старшей участковой уполномоченной этого же отдела.

При передаче части денежных средств от заранее оговоренной суммы взятки должностное лицо было задержано сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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