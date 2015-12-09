Екатерина Блидченко: "Мы хотим построить вольеры для реабилитации птиц"
Вольеры для реабилитации птиц собираются построить в центре «Тигр». К специалистам все чаще стали попадать травмированные пернатые, а также птенцы, оставшиеся без матери. Но чтобы реализовать задуманное, необходимо больше полумиллиона рублей. Все подробности проекта, а также о том, как не навредить маленькому пернатому — специалисты рассказали в интервью Полине Паньковой в рубрике "Мнение".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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