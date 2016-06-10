Молодой «Восток» обошел 15-кратного чемпиона России — тольяттинскую «Мега-Ладу» — в очередном туре командного чемпионата страны по спидвею. Приморским гонщикам в среднем 18 лет! Что могут, они показал на гаревой дорожке стадиона «Авангард». Но наши корреспонденты увидели гораздо больше.

Редкий солнечный день, но так комфортно гостям с Волги на морских берегах. У них, в Самарской области, плюс 36 и плавится металл. У нас так мокро, что дорожку не стали проливать.

Но подтягивают сцепление, продувают моторы. Это, кстати, гаревый конь одного из самых именитых гонщиков приморской команды, да, собственно, и сам Сергей Логачев не загорает. И Вадим Тарасенко уже в седле. Говорим, не слыша друг друга.

Вадим Тарасенко, трехкратный чемпион России в командном зачете: «Сейчас все успокоится, будут только четыре мотоцикла заведены, так что не будет громко».

Что громкими будут успехи, не обещает, но борьбу навязать — это да. «Восток» проиграл «Мега-Ладе» на выезде. Время реванша. Как раз капитан тольяттинцев подмигивает, Андрей Кудряшов. Более 15 килограммов весит экипировка.

Иван Большаков, гонщик клуба «Мега-Лада»: «У нас форма — наколенники, башмак, мотоботы...»

Ване Большакову 20 лет, в Тольятти тоже есть молодежь. У нас же — братья Лагуты, перебравшиеся в Западную Европу, оставили фамилию.

14-ый стартовый — Павел Лагута, племянник Григория, сын Александра, тоже сильного мотогонщика. А это — самый пушистый болельщик «Востока».

Сергей Смышников, отец гонщика, г. Большой Камень: «Он как талисман, его катали, есть и фото с ним. А зовут его Лаки — счастливчик!»

И еще о самом-самом. Билет на спидвей, возможно, самый дорогой за всю историю гонок. Только на цену не смотрите.

Виктор Савва, болельщик, гонщик-ветеран, г. Дальнегорск: «2200 — автобус в одну сторону, 2200 — в другую, ну и билет 350 рублей. Я поднимаю руку резко вверх и опускаю вниз, и еду на спидвей».

Виктор Савва всю жизнь с мотоциклами, потому и здесь, а не только на трибуне. Кстати, земляк-дальнегорец, юный Марк Карион — вот он. И в тренировочном заезде хорош, и в гонке очки зарабатывает. Но страсти в накале — когда первый заезд выигрывает Логачев, второй, обойдя капитана «Мега-Лады» — Тарасенко, а в четвертом — звенит имя Лагуты.

И Тарасенко. На финише, резким рывком он обходит тольяттинца. И «Восток» до конца сохранит преимущество.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]