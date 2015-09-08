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Судоверфь «Звезда» закупит в Корее металлоконструкции на $18 млн

Судоверфь «Звезда» закупит в Корее металлоконструкции на $18 млн

Фото: morvesti.ru

LS Networks Co. (Южная Корея) изготовит и поставит металлоконструкции для ООО «Судостроительный комплекс «Звезда», реализующего проект строительства судоверфи в г. Большой Камень Приморского края, передает «Интерфакс».

По данным сайта госзакупок, LS Networks выбрана поставщиком в рамках закупки у единственного поставщика, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Морские вести России».

Цена, указанная в договоре, составляет $18,196 млн (без учета НДС), говорится в протоколе закупки.

Закупка осуществлена в рамках первой очереди строительства ССК «Звезда» для цеха сборки блоков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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