Судоверфь «Звезда» закупит в Корее металлоконструкции на $18 млн

LS Networks Co. (Южная Корея) изготовит и поставит металлоконструкции для ООО «Судостроительный комплекс «Звезда», реализующего проект строительства судоверфи в г. Большой Камень Приморского края, передает «Интерфакс».

По данным сайта госзакупок, LS Networks выбрана поставщиком в рамках закупки у единственного поставщика, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Морские вести России».

Цена, указанная в договоре, составляет $18,196 млн (без учета НДС), говорится в протоколе закупки.

Закупка осуществлена в рамках первой очереди строительства ССК «Звезда» для цеха сборки блоков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]