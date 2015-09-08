Судоверфь «Звезда» закупит в Корее металлоконструкции на $18 млн
LS Networks Co. (Южная Корея) изготовит и поставит металлоконструкции для ООО «Судостроительный комплекс «Звезда», реализующего проект строительства судоверфи в г. Большой Камень Приморского края, передает «Интерфакс».
По данным сайта госзакупок, LS Networks выбрана поставщиком в рамках закупки у единственного поставщика, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Морские вести России».
Цена, указанная в договоре, составляет $18,196 млн (без учета НДС), говорится в протоколе закупки.
Закупка осуществлена в рамках первой очереди строительства ССК «Звезда» для цеха сборки блоков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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