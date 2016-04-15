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Два подпольных цеха по переработке морепродуктов ликвидированы в Приморье

Два подпольных цеха по переработке морепродуктов ликвидированы в Приморье

В Приморье пограничники пресекли работу двух подпольных цехов, где перерабатывались браконьерски добытые краб и рыба, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-ДальнийВосток", нелегальные предприятия находились во Владивостоке и селе Усть-Соболевка Тернейского района. Изъято более 10 тонн морепродуктов (камчатского краба, краба-стригуна опилио, краба волосатого, рыбы лососевых видов (сима и горбуша) стоимостью свыше 8 млн рублей.

Живой краб выпущен в море.

Проводится разбирательство.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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