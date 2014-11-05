Развитием Дальнегорского ГОКа займется новый собственник

Одно из двух градообразующих предприятий Дальнегорска – горно-обогатительный комбинат «Бор» – в ближайшее время обретет нового хозяина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Несколько месяцев назад горно-обогатительный комбинат находился на грани банкротства, однако ситуацию удалось стабилизировать. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, работникам своевременно выплачивается зарплата. Сейчас на предприятие заходит новый собственник. В ближайшее время он представит перспективный план развития комбината.

ООО «Дальнегорский ГОК» – предприятие с полным технологическим циклом производства, включающим добычу, обогащение и химическую переработку боросодержащего и карбонатного сырья. По итогам 2017 года объем производства продукции на комбинате превысил 2,2 миллиарда рублей. Выпущено почти 75 тысяч тонн борной кислоты, 3,2 тысячи тонн бората кальция, 8 тонн борного ангидрида молотого и 1,6 тысячи борного ангидрита гранулированного. Около 90% продукции компания реализует на экспортные рынки через собственный порт, основной объем направляется в страны АТР. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора – на сегодняшний день это единственное эксплуатируемое борное месторождение в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]