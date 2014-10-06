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Ремонт дороги Осиновка – Рудная Пристань идет в Приморье

Ремонт дороги Осиновка – Рудная Пристань идет в Приморье

Строители ведут поверхностную обработку на дороге Осиновка – Рудная Пристань. Работы идут в рамках контракта по содержанию трассы.

Как сообщили в администрации края, поверхностная обработка слоя износа – наиболее эффективный способ сохранения дорожного полотна. Сначала разливается битум, на него насыпается щебень, его укатывают, тем самым, создается “пленка”. Она предотвращает разрушение дорожного покрытия, а шероховатая поверхность обеспечивает дополнительную безопасность движения.

Сейчас работы проходят, начиная от 39-го километра трассы в районе села Лубянка.

Всего на этой дороге проведут поверхностную обработку на протяжении пяти километров. Специалисты отметили: важно, чтобы водители в течение нескольких дней не превышали установленный знаками на этом участке скоростной режим. Это позволит закрепиться слою.

Отметим, что в этом году такие же работы проведут на дороге Шкотово – Партизанск, в Пограничном районе, Кавалерово и Дальнегорске.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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