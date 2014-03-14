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"Приморью - 80! Наша история": Житель Владивостока помогает ветеранам вернуть награды

Житель Владивостока Александр Владимирович Кузьмин, краевед, член Русского Географического общества - самый внимательный и неравнодушный телезритель программ, рассказывающих об участниках Великой Отечественной войны. Два года назад, посмотрев телепрограмму о деятельном и мудром человеке, столетнем ветеране войны и труда Иване Семёновиче Ткаченко, краевед Александр Кузьмин обратил внимание, что среди многих наград ветерана нет медали «За победу над Германией». Решил выяснить: почему?

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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