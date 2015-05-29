Родителей воспитанников детсада завода "Эра" ждут за путевками в муниципальные учреждения

53 воспитанника ведомственного детского сада завода «Эра» получат путевки в муниципальные сады. Родителей оставшихся 23-х детей сотрудники мэрии просят подойти за путевками в управление образования города по Ленинскому району (ул. Каплунова, 12, каб. № 1).

Напомним, руководство завода «Эра» приняло решение о закрытии своего ведомственного садика, расположенного на ул. Муравьева-Амурского, 4. По словам сотрудников детсада, им предложили написать заявления на увольнение 22 июня. Родителям же было объявлено, что сад закрывается с 1 июля. Так и произошло. 80 детей остались без детсада, а десяток педагогов - без работы. В ситуацию вынуждены были вмешаться городские власти.

Как сообщили в администрации краевого центра, в течение нескольких дней в управление образования администрации города были приглашены родители, которые написали необходимые заявления и которым предоставили свободные места в муниципальных детских садах. Педагогам также предложили работу в системе городского образования. В будущем будет рассмотрен вопрос о том, чтобы разместить на Муравьева-Амурского, 4 муниципальный детский сад.

По словам специалистов мэрии, помещение этого ведомственного детского сада является муниципальным. За все годы, что в нем был расположен детский сад, руководство завода «Эра» так и не заключило с мэрией договор аренды. И фактически детсад осуществлял свою деятельность на незаконных основаниях. Но несмотря на это, городские власти до последнего предлагали руководству завода оформить документы надлежащим образом и сохранить детский сад. Однако решение директора предприятия не изменилось.

Кстати, несмотря на то, что детсад существовал в полулегальных условиях, плата с родителей собиралась регулярно. Так, за месяц пребывания в ведомственном саду родители платили 6 тысяч рублей.

А вот плата в муниципальном детскому саду им обойдется в 2 тысячи в месяц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]