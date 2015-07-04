Анонс на 14 июля

С 14 по 24 июля во Владивостоке в связи с ремонтом на участке автомобильной дороги по улице Корабельной Набережной под Золотым мостом будут временно ограничены движение и парковка.

14 июля во Владивостоке в музее Национального научного центра морской биологии ДВО РАН с 11.00 до 16.00 пройдет мероприятие «Наука в путешествии. ПриМорье».

14 июля г. Владивосток, о. Скреплев – р-он Океанариума. Массовый заплыв г. Владивостока «Остров Скреплева». Начало в 10.00.

14 июля г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3).Третий этап чемпионата г. Владивостока по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Начало в 12.00.

14 июля г. Владивосток, Центральная площадь. Соревнования по уличному баскетболу 3х3. Начало в 09.00.

14 июля г. Владивосток, Центральная площадь. Фитнес-марафон программ Les Mills. Начало в 10.00.

14-15 июля г. Владивосток, июля пляж «Лагуна» (станция Санаторная). Открытое первенство г. Владивостока по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек. Начало в 10.00.

14 июля 1903 года состоялся ввод в эксплуатацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магистрали).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]