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Рекреационный природный комплекс планируется создать в черте Владивостокского ГО

Рекреационный природный комплекс планируется создать в черте Владивостокского ГО

На территории свободного порта зарегистрирован 800 резидент. Инвестор планирует создать в черте Владивостокского городского округа рекреационный природный комплекс. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Проект подразумевает организацию благоустроенной парковой зоны, дендрария и семенного центра, ресторана с гостевыми домиками и форелевого хозяйства. В первую очередь резидент СПВ рассчитывает запустить прогулочную зону для семейного отдыха, где жители и гости Приморья смогут открыть для себя новые лесные маршруты и подышать целебным воздухом, напоенным фитонцидами. Открытие семенного центра и лесопитомника, где будут выращиваться саженцы до 100 видов деревьев, в том числе хвойных пород, станет вторым этапом реализации проекта.

В последнюю очередь на земельном участке могут появиться ресторан с гостиницей и водоемы, где будет выращиваться форель.

Резидент свободного порта готов вложить в реализацию уникального проекта свыше 130 млн рублей и создать более 60 рабочих мест.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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