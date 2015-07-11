Анонс на 15 июля

15 июля в 15.00 в библиотеке «Бук» во Владивостоке - лекция писателя-фантаста и исследователя Николая Ютанова.

15 июля в 10.00 во Владивостоке, пляж «Лагуна» (станция Санаторная) - Открытое первенство г. Владивостока по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек.

15 июля в 12.00 во Владивостоке, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3) - Второй этап чемпионата г. Владивостока по автомногоборью.

15 июля - Всемирный день навыков молодежи.

15 июля - День металлурга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]