Анонс на 15 июля
15 июля в 15.00 в библиотеке «Бук» во Владивостоке - лекция писателя-фантаста и исследователя Николая Ютанова.
15 июля в 10.00 во Владивостоке, пляж «Лагуна» (станция Санаторная) - Открытое первенство г. Владивостока по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек.
15 июля в 12.00 во Владивостоке, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3) - Второй этап чемпионата г. Владивостока по автомногоборью.
15 июля - Всемирный день навыков молодежи.
15 июля - День металлурга.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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