Во Владивостоке пройдет квест для пловцов
14 июля во Владивостоке состоится заплыв по маршруту «Остров Скрыплева – Приморский океанариум», половина дистанции которого пролегает по мелководному участку с живописным морским дном Японского моря.
Впервые подобный заплыв состоялся в 2017 году. Тогда подводные охотники дальневосточного клуба «Шаркфин» стали первыми пловцами в истории, массово переплывшими с острова Скрыплева на остров Русский. Сейчас любой желающий, имеющий достаточную подготовку и снаряжение, может присоединиться к ним и попробовать себя в плавании на открытой воде в организованном порядке. Безопасность всех пловцов обеспечивает опытная команда на нескольких катерах совместно с ГИМС МЧС России по Приморскому краю, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на sportprimorye.ru.
Дистанция заплыва «Остров Скрыплева» 3 километра. Предусмотрен один абсолютный зачет для всех, поэтому награды достанутся только первой тройке. А каждый участник, независимо от результата, получит памятную медаль заплыва «Остров Скрыплева».
Программа мероприятия
10:00 - 11:00 - Приезд, размещение и регистрация участников мероприятия на пирсе океанариума на о. Русский.
11:00 - 11:30 - Техническая и медицинская комиссия, экипировка и подготовка снаряжения участников, разминка участников, брифинг судей и капитанов.
11:30 - 11:40 - Торжественное открытие мероприятия на пирсе океанариума.
11:40 - 12:00 - Отход катеров с участниками мероприятия с пирса океанариума, прибытие на остров Скрыплева.
12:00 - 12:30 - Общий старт с берега о. Скрыплева
13:00 - 15:00 - Финиширование пловцов на набережной океанариума.
Награждение, торжественное закрытие мероприятия, выезд участников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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