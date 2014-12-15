Артемовцам подарят обновленный дворец культуры и вернут речку Озерные Ключи. Архитектурные и рекреационные объекты округа ждет грандиозная реконструкция. Об этом глава города заявил на встрече с жителями. В списке вопросов также: ремонт дорог, новые классы для школьников, благоустройство придомовых территорий. Сегодня город успешно реализует сразу несколько федеральных и краевых программ.

За две недели — сотни слушателей, десятки вопросов, встречи по всем территориям округа. Финальная - в центре Артема, под сводами колонн паркетного зала дворца культуры. Место не случайно. Это здание — жемчужина города - и оно же первым пунктом в докладе главы. Архитектурный памятник ждет небывалая по размаху реконструкция.

Еще один грандиозный ремонт, но уже в школьных стенах. Старейшее учебное заведение города первое сентября встретит в лианах строительных лесов. На капитальный ремонт первой школы выделено 38 миллионов рублей.

Город стремительно обновляет фасад и трассы. Что в приоритете — решают в том числе и сами жители. Артем в списке лидеров по реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На их ремонт из бюджетов разного уровня в этом году выделено 160 миллионов. Это километры нового дорожного полотна

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «Это в первую очередь, участки с автобусным движением и территории, где больше жителей проживает. Но хочу сказать, что у нас есть еще желание и возможность расширять и новые дороги».

Без внимания не остаются и неудобные вопросы. Нехватка энергообеспечения, кадровый голод в детской медицине. Уже сегодня власти города держат на контроле проблемные моменты. От больших проектов к бытовым вопросам. Встреча в режиме открытого микрофона.

Маргарита Шарафутдинова, жительница г. Артема: «Меня интересовала программа расселения из ветхого жилья. Видим, что многоэтажки растут, новое жилье появляется. Глава уверил, что программа и дальше работает».

Но главную интригу - долгожданную для горожан новость — раскрывают только в конце.

Пока на стадии проекта. Но в верстке бюджета на будущий год новую статью расходов тоже учтут. Власти Артема надеются, в ближайшем будущем у города появится красивая набережная.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]