Леопард из Приморья стал отцом уникального потомства

Два котенка дальневосточного леопарда родились в питомнике Московского зоопарка. Они стали первыми за последние 60 лет детенышами редчайшей кошки из дикой природы: их отец – пятнистый хищник Николай – был спасен в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае после попадания в браконьерскую ловушку.

Николай, Leo 80M, был обнаружен российскими пограничниками в 2015 году на «Земле леопарда» у границы с Китаем еще котенком. Травмированного найденыша спасли от гибели и готовили к возвращению в дикую природу, но из-за раны краснокнижным зверем решили не рисковать. В 2016 году он был передан в программу разведения леопардов. В питомнике Московского зоопарка Leo 80M достиг половозрелого возраста, а весной 2018 года сыграл свою первую «свадьбу» – с самкой по имени Акра родом из Таллинского зоопарка.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда», с появлением на свет котят Николай стал основателем новой генетической линии леопардов в неволе. Он – первый носитель «новой крови» из дикой природы с 1956 года, именно тогда официально был запрещен отлов этих кошек. В будущем потомки Leo 80M могут вернуться в леса юга Дальнего Востока.

Во время первичного осмотра зоологам удалось узнать, что оба малыша – самцы. Котята отлично себя чувствуют и гармонично развиваются. По нескольку раз в день мать тщательно вылизывает их, а также переносит из берлоги во внешний вольер, где детеныши могут порезвиться. Пока они питаются только материнским молоком, а мясо начнут есть только в трехмесячном возрасте. Зоологи тщательно наблюдают за самочувствием семейства.

Леопард Николай не участвует в выращивании и воспитании потомства – у большинства крупных кошек детенышами занимается только самка. В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка котята родились в июне, но заботливая мать оберегала их и скрывала от глаз посторонних в берлоге, и только в июле специалистам удалось осмотреть котят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]