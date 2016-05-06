Во Владивостоке хулиган ранил женщину ножницами
Неизвестный мужчина напал на 41-летнюю жительницу Владивостока в неосвещенном подъезде дома, нанес ей удары острым предметом в область живота.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, врачи установили, что множественные колотые ранения были нанесены маникюрными ножницами. Женщина избежала серьезных повреждений, поэтому после оказания необходимой помощи была отправлена на амбулаторное лечение.
Горожанка как могла описала внешность злоумышленника, а стражи порядка приступили к его поискам. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.06.2018 Во Владивостоке вооруженный хулиган ранил из травмата мужчину
-
26.06.2018 Во Владивостоке мужчину ранили из травмата в подъезде жилого дома
-
26.04.2018 Во Владивостоке неизвестный мужчина напал с ножом на женщину
-
10.01.2018 Мужчина со спицей напал на медсестру поликлиники во Владивостоке
-
06.12.2016 Во Владивостоке в подъезде жилого дома мужчину ранили из ружья
-
06.05.2016 Молодую женщину избили и ударили ножом на автобусной остановке во Владивостоке
Добавить комментарий