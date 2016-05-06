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Во Владивостоке хулиган ранил женщину ножницами

Во Владивостоке хулиган ранил женщину ножницами

Фото: Levoruchka.ru

Неизвестный мужчина напал на 41-летнюю жительницу Владивостока в неосвещенном подъезде дома, нанес ей удары острым предметом в область живота.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, врачи установили, что множественные колотые ранения были нанесены маникюрными ножницами. Женщина избежала серьезных повреждений, поэтому после оказания необходимой помощи была отправлена на амбулаторное лечение.

Горожанка как могла описала внешность злоумышленника, а стражи порядка приступили к его поискам. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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