Тренировочные спуски спасателей с вертолета прошли в Приморье

В Приморском крае спасатели Владивостокского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России отработали тренировочные спуски при помощи спускового устройства с вертолета МИ-8 МЧС России.

В тренировке участвовали 15 спасателей Владивостокского ПСО, в том числе 5 спасателей поисково-спасательного подразделения г. Спасск-Дальний.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГКУ «ДВРПСО МЧС России», в ходе тренировки спасатели отработали десантирование на ограниченную площадку, десантирование со спасательным оборудованием и снаряжением, а также эвакуацию пострадавшего с помощью десантного оборудования вертолёта. Упражнения выполнялись с высоты зависания вертолёта на 20 и 40 метров от поверхности земли.

Все участвовавшие спасатели выполнили упражнения без ошибок, на хорошо и отлично. Всего было выполнено 98 спусков, в том числе 6 с использованием лебёдки вертолёта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]