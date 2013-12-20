Автобус с пассажирами во Владивостоке объехал пробку по встречной полосе

В среду утром, 11 июля, во Владивостоке на улице Светланской пассажирский автобус № 54А грубо нарушил правила дорожного движения, объехав пробку по встречной полосе.

Это произошел в 09.56 на улице Светланской. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в районе дома № 127 полный пассажиров автобус № 54А с госномером А356МН 125 выехал на полосу встречного движения, чтобы долго не стоять в транспортном потоке. Проехав несколько сотен метров по встречке, автобус вклинился в поток автомобилей в районе остановки «Дальзавод». Момент грубого нарушения ПДД был запечатлен на камеру видеорегистратора.

Несмотря на то, что на участке дороги с четырехполосным движением, где автобус совершил выезд на встречку, отсутствует дорожная разметка, данный маневр все равно не разрешен. Проезд по полосе встречного движения согласно части 3 статьи 12.15 КоАП РФ наказывается штрафом в 5000 рублей либо лишением прав.

Обслуживает маршрут № 54А компания ООО «ДВ-Транссети».

Если пассажир стал свидетелем одного из нарушений в работе общественного транспорта (например, водитель долго стоит на остановке или разговаривает по телефону без использования специальной гарнитуры), следует зафиксировать время, место, маршрут и государственный номер автобуса, а также по возможности сфотографировать водителя-нарушителя. Затем необходимо позвонить в управление транспорта администрации города по телефонам: 261-43-34, 261-41-03 (сообщения принимаются круглосуточно).

Еще один способ внести предложения по работе общественного транспорта Владивостока – написать сообщение в раздел «Интернет-приемная» на сайте администрации Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]