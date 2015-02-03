В Уссурийске Сухой ручей подтапливает близлежащие улицы
В Уссурийске специалисты обследовали русло Сухого ручья на улицах Дарвина (в районе детского сада №3), Красина; Локомотивная, Ветеранов и на улице Топоркова, в районе Детской больницы. В рейде приняли участие административная комиссия, специалисты управления благоустройства и службы единого заказчика-застройщика.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УГО, в округе образуются сильные паводки, поэтому специалисты решили провести проверку русла Сухого ручья на наличие бытового мусора. Во время проливных дождей Сухой ручей выходит из берегов и сильно подтапливает территорию.
Вместе с тем по итогам рейда серьезных нарушений со стороны жильцов района ручья Сухого не выявлено.
Напомним, длина Сухого ручья составляет около 2 км. В прошлом году в районе водоема проведены масштабные работы по расчистке завалов и углублению русла.
Уважаемые граждане Уссурийского городского округа! Если вы владеете информацией о несанкционированном сбросе бытового мусора, просьба сообщать по телефону Административной комиссии 32-22-11.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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