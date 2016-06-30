Владивостокцам рекомендуют не давать милостыню на дорогах

Во Владивостоке участились случаи попрошайничества. В этой связи администрация обращается к жителям города с рекомендацией не потакать таким гражданам, особенно тем, которые осуществляют свой промысел на автодорогах, создавая помехи движению транспорта и аварийные ситуации. О появлении таких лиц следует незамедлительно сообщать в полицию по тел. 102 или на телефон доверия УМВД РФ по городу Владивостоку 265-52-99.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации, являясь органом местного самоуправления, мэрия не имеет полномочий для решения данной проблемы. При этом на постоянной основе с территориальными отделами полиции УМВД России по городу Владивостоку с целью пресечения неправомерных действий граждан, занимающихся попрошайничеством, взаимодействуют специалисты районных АТУ (административно-территориальных управлений). Они оперативно доводят информацию до органов полиции, полученную в рамках мониторинга подведомственных территорий.

При этом немаловажную роль в решении проблемы могут сыграть сами автомобилисты, перестав подавать милостыню гражданам, которые в свою очередь не смогут получать доход от своей неправомерной деятельности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]