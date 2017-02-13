Корвет «Совершенный» провел артиллерийскую стрельбу по береговым целям
Экипаж новейшего корвета ТОФ «Совершенный» в субботу продолжил отработку морских элементов курсовой задачи К-2 - действия одиночного корабля в море по предназначению, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
После получения допусков к выполнению практических упражнений корабль перешел в полигон боевой подготовки в заливе Петра Великого, где провел артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых береговых целей, скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника, а также цели на побережье.
Огонь велся из 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.
В ближайшие несколько дней корабль проведет артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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