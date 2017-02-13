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Корвет «Совершенный» провел артиллерийскую стрельбу по береговым целям

Корвет «Совершенный» провел артиллерийскую стрельбу по береговым целям

Фото: Известия

Экипаж новейшего корвета ТОФ «Совершенный» в субботу продолжил отработку морских элементов курсовой задачи К-2 - действия одиночного корабля в море по предназначению, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

После получения допусков к выполнению практических упражнений корабль перешел в полигон боевой подготовки в заливе Петра Великого, где провел артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых береговых целей, скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника, а также цели на побережье.

Огонь велся из 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.

В ближайшие несколько дней корабль проведет артиллерийские стрельбы по морским и воздушным мишеням.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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