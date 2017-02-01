При сильном пожаре в бане в селе Малиново никто не пострадал

13 июля в 19.51 в пожарно-спасательную службу Дальнереченского муниципального района поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного в селе Малиново на улице 50 Лет Октября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Первыми на место происшествия прибыли члены добровольной пожарной дружины и приступили к тушению. Было установлено, что горит баня на общей площади 20 кв. м.

В 20.31 пожар был локализован, в 21.00 – полностью ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Не пострадали от огня и вблизи расположенные объекты. На пожаре были задействованы 5 человек личного состава и одна единица техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]