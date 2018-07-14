Уссурийский ЗАГС оказался в осаде

Жители Уссурийска, решившие связать себя узами брака, не могли в субботу подобраться к зданию ЗАГСа. Всему виной рой пчел, который расположился на земле около учреждения – видимо, кто-то пролил что-то сладкое на брусчатку, это и привлекло насекомых. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che.

Видимо, свадьба была очень сладкая, шутят комментаторы в паблике.

На момент публикации, как сообщают очевидцы, пчел убрали специалисты.

Публикация от Марк Чернослив (Уссурийск)18+ (@mark2_che) 13 Июл 2018 в 5:40 PDT

Публикация от Марк Чернослив (Уссурийск)18+ (@mark2_che) 13 Июл 2018 в 7:28 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]