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Уссурийский ЗАГС оказался в осаде

Уссурийский ЗАГС оказался в осаде

Жители Уссурийска, решившие связать себя узами брака, не могли в субботу подобраться к зданию ЗАГСа. Всему виной рой пчел, который расположился на земле около учреждения – видимо, кто-то пролил что-то сладкое на брусчатку, это и привлекло насекомых. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che.

Видимо, свадьба была очень сладкая, шутят комментаторы в паблике.

На момент публикации, как сообщают очевидцы, пчел убрали специалисты. 

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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