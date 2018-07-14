Уссурийский ЗАГС оказался в осаде
Жители Уссурийска, решившие связать себя узами брака, не могли в субботу подобраться к зданию ЗАГСа. Всему виной рой пчел, который расположился на земле около учреждения – видимо, кто-то пролил что-то сладкое на брусчатку, это и привлекло насекомых. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм mark2_che.
Видимо, свадьба была очень сладкая, шутят комментаторы в паблике.
На момент публикации, как сообщают очевидцы, пчел убрали специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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