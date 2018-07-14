Через несколько часов во Владивостоке начнется сильный дождь. Уточненный прогноз

В ночь на 15 июля во Владивостоке возможен сильный дождь интенсивностью до 20 мм за три часа. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссыкой на интернет-ресурс windytv.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение. 14 июля вечером, а также 15 и 16 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни, до 45 мм за 12 часов. Местами возможны грозы и сильные ливни, до 50 и более мм за 12 часов и менее.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]