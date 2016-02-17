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Нетрезвая сотрудница полиции пыталась скрыться от ГАИ во Владивостоке

Нетрезвая сотрудница полиции пыталась скрыться от ГАИ во Владивостоке

Поздно вечером 12 июля во Владивостоке в районе Второй Речки владелица Toyota Prius проигнорировала требование инспектора ДПС об остановке и попыталась скрыться. Стражи порядка организовали преследование и вскоре на Русской заблокировали автомобиль нарушительницы.

От хозяйки машины исходил сильный запах спиртного, а сама женщина представилась экспертом одной из служб краевого УМВД и попросила ее отпустить. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.

Несмотря на это, стражи порядка составили административный протокол за управлением автомобилем в нетрезвом виде. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Скорее всего, женщине грозит лишение водительских прав.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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