Нетрезвая сотрудница полиции пыталась скрыться от ГАИ во Владивостоке

Поздно вечером 12 июля во Владивостоке в районе Второй Речки владелица Toyota Prius проигнорировала требование инспектора ДПС об остановке и попыталась скрыться. Стражи порядка организовали преследование и вскоре на Русской заблокировали автомобиль нарушительницы.

От хозяйки машины исходил сильный запах спиртного, а сама женщина представилась экспертом одной из служб краевого УМВД и попросила ее отпустить. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.

Несмотря на это, стражи порядка составили административный протокол за управлением автомобилем в нетрезвом виде. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Скорее всего, женщине грозит лишение водительских прав.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]