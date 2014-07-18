Автомобилистов Владивостока просят быть особенно внимательными при проезде Некрасовского путепровода
Сегодня ночью дорожники планируют выйти на Некрасовский путепровод. Время работ специально подгадали на выходные, чтобы не доставлять больших неудобств автомобилистам. Ночью бригады нарежут «карты» – снимут старый асфальтовый слой, а в воскресенье уложат новое дорожное полотно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vlc.ru.
Автомобилистов Владивостока просят отнестись с пониманием к дорожным работам и по возможности пользоваться альтернативными путями, а также быть внимательными за рулём, соблюдая скоростной режим и обращая внимание на временные дорожные знаки, выставленные в местах проведения работ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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