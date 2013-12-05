Супруги во Владивостоке потратили материнский капитал за двоих приемных детей на квартиру для себя
Надзорные органы Владивостока.установили факт вопиющего бессердечного поведения одной супружеской пары в отношении детей-сирот,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморья.
Прокуратура Первореченского района г. Владивостока провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
В ходе надзорных мероприятий установлено, что местная жительница удочерила двух несовершеннолетних. В связи с удочерением она реализовала свое право на получение материнского (семейного) капитала.
По ее заявлению денежные средства были перечислены в счет погашения долга по ипотечному договору на квартиру, находящуюся в собственности ее супруга.
Одновременно в ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Первореченскому району г. Владивостока было представлено нотариально удостоверенное обязательство супруга, в соответствии с которым последний обязался в течение 6 месяцев после перечисления средств материнского (семейного) капитала оформить квартиру в общую долевую собственность на себя и детей.
В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» дети должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный с использованием средств материнского капитала.
Однако обязательство не было исполнено.
Более того, в октябре 2016 года на основании решения суда удочерение в отношении детей отменено, в связи с чем несовершеннолетние направлены в центр содействия семейному устройству для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд в интересах государства с заявлением о возврате средств материнского капитала.
Первореченским районным судом г. Владивостока исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Вопросы фактического исполнения решения суда после его вступления в законную силу поставлены на контроль прокуратуры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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