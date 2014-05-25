Б.Кубай: "Тропическая жара для Приморья ничем хорошим не заканчивается"

В ближайшие дни в Приморском крае возможно установление тропической жары, но это может привести к тому, что в конце июля на Приморья выйдет мощный тайфун. Об этом руководитель Примгидромета Борис Кубай рассказал в интервью сайту Примпогода.

Борис Викторович, на этой неделе погода на побережье Приморья начала приятно удивлять. Более того, вырисовывается интересная закономерность: в среду было настоящее лето, в четверг шел дождь, в пятницу установилась жаркая погода, а в субботу ожидается дождь. По логике, следующее так называемое лето должно наступить в воскресенье, а в понедельник снова должен пойти дождь...

- Все верно! И это связано с циклическим прохождением барических ложбин и гребней. Согласитесь, что такая цикличность летних дней гораздо предпочтительнее, чем то, что было в конце июня — первой декаде июля. По крайней мере, можно уже хоть как-то планировать отдых.

Да, но на побережье Приморья летняя погода через день устраивает не всех. Людям хочется удовольствия побольше и подольше...

- Мне самому этого хочется, поэтому в ежедневном режиме пытаюсь отслеживать любые мало-мальские изменения, происходящие в тропосфере, чтобы уловить более благоприятные тенденции.

Появились ли обнадеживающие тенденции?

- Появились некоторые признаки обнадеживающих тенденций, которые впоследствии могут либо подтвердиться, либо нет. И, тем не менее, они важны и на них следует обратить внимание. Итак, в тропосфере над Тихим океаном появляются условия для зарождения тропического циклона или тайфуна, который будет смещаться на север — северо-запад и к 20 июля подойдет к острову Тайвань. Своей энергетикой он может несколько сдвинуть гребень тихоокеанского антициклона к северу, который, в свою очередь, может попытаться сдвинуть высотную фронтальную зону несколько к северу. В этом случае в Приморье усилится тенденция к росту атмосферного давления и дальнейшему накоплению субтропического тепла. Таким образом, если всё это подтвердится, то в Приморье со второй половины следующей недели можно ожидать жаркую и душную погоду.

Здорово! А надолго ли на побережье Приморья будет жаркая погода?

-Хотел бы вам ответить, что надолго, но пока об этом говорить еще рано. И все-таки давайте проанализируем возможные тенденции, которые могут наблюдаться над Западной и Восточной Сибирью. Тропосферный вихрь, расположенный над Северным Ледовитым океаном, может попытаться направить значительную порцию холода на Предбайкалье, направить одну из своих ложбин на Байкал, создав значительные температурные контрасты и условия для образования мощного приземного циклона над Забайкальем, тем самым еще более усугубив там паводковую ситуацию. При этом может произойти смена типа атмосферной циркуляции с зональной (широтной) на меридиональную, что опять-таки будет работать на усиление барического гребня над территорией Приморья.

Можно сказать, что 20 июля может стать переломным днем?

-Пожалуй, можно. Но вопрос "надолго ли в Приморье установится жаркая погода?" пока остаётся открытым. Слишком много чего за неделю должно произойти, чтобы дать утвердительный ответ. Если меридиональный тип атмосферной циркуляции на какое-то время состоится, не появятся ли условия для выхода на Приморье с юга чего-то серьезного, тайфуна, например? Такие условия вполне могут появиться, мы с вами уже знаем, что тропическая жара в Приморье просто так ничем хорошим не заканчивается.

Будем в третьей декаде июля пристально следить за синоптическими процессами и оперативно информировать о них. Спасибо!

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]