Предвыборный штаб Андрея Тарасенко возглавил экс-глава МЧС Владимир Пучков

Экс-глава МЧС Владимир Пучков стал руководителем предвыборного штаба врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, который претендует на пост главы края, сообщил в субботу предвыборный штаб кандидата, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА «Новости».

«Руководителем краевого предвыборного штаба Тарасенко стал экс-глава МЧС Владимир Пучков. В Приморье его имя хорошо известно. В 2016 году Владимир Пучков в должности министра боролся с последствиями тайфуна «Лайонрок», — сообщает предвыборный штаб.



Ранее Тарасенко сообщал, что кандидатом на пост сенатора в случае его победы будет Владимир Пучков.

Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября. О своем выдвижении на выборы избирком уведомили врио губернатора края Андрей Тарасенко от ЕР, депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость). 14 июля также стало известно, что приморские справедливоросы (партия "Справедливая Россия") выдвинули на пост губернатора края своего лидера, депутата Заксобрания Алексея Козицкого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]