Таксист попал в нелепое автопроисшествие прямо под окнами администрации Приморья

Во Владивостоке на Центральной площади, около администрации Приморского края, водитель такси "Максим" так спешил на заявку, что решил сократить путь через лестницу, но что-то пошло не так... В результате автомобиль сел на "брюхо" прямо на лестнице и пришлось вызывать эвакуатор, чтобы снять "такстиста" с пешеходной лестницы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]