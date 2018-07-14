Дорогой внедорожник провалился в "портал ада" на центральной улице Владивостока

13 июля во Владивостоке в районе дома №9 по улице Светланская автомобиль Lexus LX570 провалился в яму в дорожном покрытии. В результате машина потеряла ход.

"Рука сатаны с портала захватила крупную добычу. На этот раз попался Lexus LX570", - такой комментарий появился под опубликованным в соцсетях фото.

О пострадавших не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]