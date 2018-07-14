Дорогой внедорожник провалился в "портал ада" на центральной улице Владивостока
13 июля во Владивостоке в районе дома №9 по улице Светланская автомобиль Lexus LX570 провалился в яму в дорожном покрытии. В результате машина потеряла ход.
"Рука сатаны с портала захватила крупную добычу. На этот раз попался Lexus LX570", - такой комментарий появился под опубликованным в соцсетях фото.
О пострадавших не сообщается.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.01.2017 Дорогой внедорожник ушел под лед около острова Скребцова во Владивостоке(фото)
-
04.11.2016 Во Владивостоке автомобиль провалился в яму на дороге
-
04.02.2017 Элитный внедорожник провалился под лёд на юге Приморья
-
08.07.2017 Во Владивостоке под авто провалился асфальт на дороге(фото)
-
22.11.2017 Сезон открыт: автомобиль провалился под лед в Приморье
-
28.01.2017 Очередной автомобиль провалился под лед в Приморье
Добавить комментарий