Названы районы края, которые попадут под основной удар стихии
О возможном неблагоприятном явлении предупреждает жителей Приморья краевое управление МЧС, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт primorsky.ru
Спасатели предупреждают: вечером 14 июля, ночью и днем 15 и 16 июля в Приморском крае ожидаются дожди, местами сильные – от 15 до 45 миллиметров за 12 часов. Возможны локальные сильные ливни с грозами. На реках края возможны подъемы уровня воды на отдельных участках.
«Значительных разливов, затоплений, опасных гидрологических явлений не прогнозируется», – отмечают специалисты.
О непогоде предупреждают на ряде территорий края: в Арсеньеве, Артёме, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находкинске, Партизанске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Фокино, Большом Камне, Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Тернейском, Ханкайском, Хасанском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Шкотовском и Яковлевском районах.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей региона возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов на период действия предупреждения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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