Тарасенко поддержал изменения в пенсионном законодательстве
Врио губернатора Приморья Тарасенко на первом заседании своего предвыборного штаба сообщил, что поддерживает проект изменений в пенсионной системе. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на Интерфакс.
"Сегодня не поддержать реформу - это убийство для дальнейшего развития этой идеи", - отметил врио губернатора.
По его словам, поколение, которое сейчас работает, не было обременено жизненными трудностями, поэтому в их силах работать дольше для увеличения пенсии предыдущего поколения.
"Этой реформой мы даем уважение своим отцам и родителям. Мы можем потерпеть, подождать, не так уж обременено это поколение было", - добавил Андрей Тарасенко.
Он добавил, что из 1 млн 800 тыс. населения Приморья 600 тыс. - пенсионеры.
"У нас много людей живут в условиях севера, где льгота эта сохранена. Поэтому в нашем крае особо волноваться не надо", - сказал врио губернатора.
Ранее сообщалось, что проект изменений в пенсионной системе поддержал на внеочередном заседании краевой парламент.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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