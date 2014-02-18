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Девушка-водитель погибла в ДТП с переворотом на о. Русский

Девушка-водитель погибла в ДТП с переворотом на о. Русский

Фото: Карты VL.ru

Вечером в субботу, 14 июля, около 20.20 на острове Русский во Владивостоке (в районе Приморского океанариума) автомобиль BMW X5 вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Управлявшая автомобилем девушка погибла, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

По словам очевидцев, автомобиль двигался по Университетскому проспекту со стороны кампуса ДВФУ в направлении Подножья. Перед поворотом в сторону океанариума девушка не справилась с управлением, BMW врезался в бордюр, переехал разделительную полосу и, переворачиваясь, улетел в кювет. Во время переворотов внедорожника девушка вылетела из окна машины. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Как оказалось, погибшая взяла без спроса автомобиль в районе поселка Канал и уехала в неизвестном направлении. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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