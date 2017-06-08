Новое штормовое предупреждение об опасных явлениях распространено в Приморье
В Приморском крае в Дальнереченском районе в верхнем течении р.Ореховка (с.Поляны) 15 июля 2018г, во второй половине дня, при прохождении максимальных уровней резко формирующегося дождевого паводка, создается угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления. Создается угроза дамбе, низководным мостам, ожидается перемыв дорог, подтопление сельхозугодий, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примгидромета.
Ранее сообщалось, что днем 15 и 16 июля в Приморском крае ожидаются дожди, местами сильные – от 15 до 45 миллиметров за 12 часов. Возможны локальные сильные ливни с грозами. На реках края возможны подъемы уровня воды на отдельных участках.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей региона возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов на период действия предупреждения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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