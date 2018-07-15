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Во Владивостоке ребенок выпал из окна многоэтажки
Происшествие случилось днем 15 июле во Владивостоке по адресу Сельская, дом номер 8. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, ребенок вывалилось из окна верхних этажей (см. фото).
Прибывшим врачам неотложки удалось откачать ребенка. Малыша загрузили в карету скорой помощи. Подробности происшествия еще уточняются. По факту случившегося компетентные органы проводят проверку.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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