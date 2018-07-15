Во Владивостоке ребенок выпал из окна многоэтажки

Происшествие случилось днем 15 июле во Владивостоке по адресу Сельская, дом номер 8. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, ребенок вывалилось из окна верхних этажей (см. фото).

Прибывшим врачам неотложки удалось откачать ребенка. Малыша загрузили в карету скорой помощи. Подробности происшествия еще уточняются. По факту случившегося компетентные органы проводят проверку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]